Leczyć jak na polu walki

1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie uruchomił szkolenia z medycyny wojskowej i katastrof w specjalnie przygotowanych w piwnicach szpitala salach symulujących warunki pola walki. W poniedziałek 12 stycznia zaprezentowano te pomieszczenia, odbył się też pokaz ćwiczeń.

Koordynator zakładu dr Henryk Gomuła informował, że sale do symulacji przygotowano po rozmowach z lekarzami z Ukrainy. Pomieszczenia do zajęć imitują warunki pola walki, ćwiczenia odbywają się w kurzu, hałasie, ciasnocie, ciemności i bez specjalistycznego sprzętu. Podczas szkoleń można odgrywać różne scenariusze wydarzeń dzięki wyposażeniu, które szpital otrzymał z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, ponad 1 mln 616 tys zł. Dodatkowo Szpital Wojskowy dokonał zakupów w ramach doposażenia – zakupiono m.in.: manekiny do ćwiczeń, zestaw do pozoracji ran i urazów EMT pozwalający na realistyczną pozorację wypadków masowych, zestaw medycznego ratunkowego z wyposażeniem oraz zestawy treningowe do nauki zakładania opaski uciskowej i zabezpieczania różnego rodzaju ran (głowy, ran ciętych, postrzałowych) – informują w szpitalu.

aa