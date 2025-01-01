Będzie rezonans serca i zaawansowana diagnostyka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie otrzyma blisko 20 milionów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na kompleksowe doposażenie Oddziału Kardiologii, w tym zakup zaawansowanego rezonansu magnetycznego, wyposażenie trzech nowoczesnych pracowni inwazyjnych Oddziału Kardiologii oraz na modernizację Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Inwestycja ta pozwoli na rozwój diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia w regionie.

– Dzięki tym funduszom planujemy zakup oraz modernizację istniejących zasobów co zwiększy dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki oraz leczenia chorób serca – mówi dr n. med. Piotr Błaszczak, ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

W ramach projektu do szpitala trafi specjalistyczna aparatura, w tym kolejny rezonans magnetyczny przeznaczony na potrzeby badań serca oraz wyposażenie trzech inwazyjnych pracowni Oddziału Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Wieńcowej, Pracowni Elektroterapii oraz Pracowni Elektrofizjologii zostanie też unowocześniony Pododdział Intensywnej Terapii Kariologicznej.

