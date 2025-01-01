Święto Niepodległości

W uroczystych Obchodach Narodowego Święta Nieodległości w Lublinie wzięli udział lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej – wiceprezes ORL Monika Bojarska – Łoś, wiceprezes ORL Dariusz Samborski a także sekretarz ORL Jacek Szkutnik.

Na placu Litewskim spotkali się przedstawiciele władz, wojska, służb mundurowych i organizacji społecznych, by wspólnie uczcić 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odśpiewano Hymn RP, podniesiono flagę państwową na maszt, wręczono medale i odznaczenia, odbył się też apel pamięci a po salwie honorowej, delegacje składały kwiaty pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

