Dlaczego kochamy Beatlesów? Bo znamy!

Trudno o inną odpowiedź po koncercie, który odbył się 15 listopada w Klubie Lekarza w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.

Takiego entuzjazmu i autentycznej radości, jaką wywołały w tłumnie przybyłej publiczności piosenki Czwórki z Liverpoolu – aż ściany trzeszczały w szwach – ta sala chyba nie pamięta. Wszystko za sprawą koncertu pt. „The Beatles” poświęconego pamięci wybitnego lekarza oddanego pacjentom i muzyce – Maćka Szajnera, który nieraz koncertował przy Chmielnej i którego brak jest tak bardzo dotkliwy.

– Koncert będzie miał dwie części – zapowiadał Dariusz Hankiewicz, szef Komisji Kultury LIL, ale było ich zdecydowanie więcej poza dwiema oficjalnymi.

Na początku wystąpili muzycy Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła, którzy brawurowo i często z włączającą się spontanicznie publicznością wyśpiewali beatlesowskie przeboje. Rozgrzani atmosferą na sali, wykonali też kilka własnych utworów i kilka polskich hitów, m.in. Zbigniewa Wodeckiego czy zespołu Breakout. Zawsze z towarzyszeniem publiczności.

W kolejnej części do muzyków dołączyli lekarze – muzycy, członkowie LIL: Janusz Jendrej, Krzysztof Sak i Michał Brzozowski – i wspólnie zagrali dla Maćka Szajnera jego ulubione utwory.

– Wspaniały wieczór – mówiła wiceprezes ORL Monika Bojarska-Łoś.

– Takie spotkania warto powtarzać. Koniecznie! – wtórowali przybyli na koncert przyjaciele i goście tego wyjątkowego muzycznego wieczoru.

Anna Augustowska