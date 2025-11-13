75 lat – korzenie i skrzydła

Uroczystą Galą Jubileuszową Uniwersytet Medyczny w Lublinie 21 listopada świętował 75 lat nauczania.

Gala „75 lat – korzenie i skrzydła” odbyła się w gmachu Filharmonii Lubelskiej i była okazją do uhonorowania pracowników, wykładowców oraz absolwentów szczególnie zasłużonych dla rozwoju uniwersytetu. W programie znalazły się projekcje filmowe, wspomnienia osób związanych z uczelnią, wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczenie jubileuszowych medali.

W uroczystości uczestniczył prezes ORL w Lublinie Leszek Buk.

Części oficjalnej towarzyszyła debata pt. „Ewolucja innowacji w medycynie i edukacji medycznej – Europa i świat”. Świętowano też 30-lecie English Division, czyli kształcenia anglojęzycznego na uczelni. Ceremonię uświetnił Koncert Jubileuszowy oraz wspólny występ Orkiestry Filharmonii Lubelskiej i Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Historia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jest związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej – to tu w 1949 roku powstał Wydział Lekarskim, który był początkiem Akademii Medycznej. AM uzyskała status uniwersytetu w 2008 roku , obecnie uczelnia kształci na 17 kierunkach.

