Walentynkowy Koncert Charytatywny Prawnicy i Medycy na rzecz zwierząt

W piątek, 14 lutego br., w sali widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka odbył się czwarty koncert charytatywny na rzecz zwierząt. W tym roku do grona organizatorów dołączyła Lubelska Izba Lekarska, co nadało wydarzeniu jeszcze większego znaczenia. Tegoroczne hasło przewodnie – „Zakochaj się w pomaganiu” – doskonale oddawało atmosferę tego wyjątkowego wieczoru, w którym wszystkich uczestników łączyła miłość do zwierząt. Koncert prowadzili Ewa Urbanowicz – rzecznik prasowy OIRP w Lublinie oraz sekretarz redakcji czasopisma LIL „Medicus” i Maciej Chorągiewicz – rzecznik prasowy ORA w Lublinie. Licznie przybyłych gości serdecznie powitali Anna Fermus-Bobowiec – Dziekan Rady OIRP w Lublinie, Bartosz Przeciechowski – Dziekan ORA w Lublinie i Dariusz Samborski – Wiceprezes LIL. W swoich przemówieniach podkreślili, jak ogromną radość sprawia im możliwość współorganizowania tego przedsięwzięcia oraz wyrazili nadzieję, że stanie się ono piękną, wspólną tradycją na kolejne lata.

Choć wstęp na koncert był całkowicie bezpłatny, organizatorzy zachęcali do wsparcia finansowego organizacji działających na rzecz zwierząt. W tym roku beneficjentami wydarzenia były: Stowarzyszenie Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze, Stowarzyszenie Psy z Bronic szukają domów, Fundacja Kocie Anioły, Fundacja Epicrates oraz Fundacja Wzajemnie Pomocni. Przedstawiciele tych organizacji przybyli na koncert wraz ze swoimi podopiecznymi – zwierzętami, które wciąż czekają na nowe domy.

Muzyczną perłą wieczoru był występ Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej „FeelHarmonia”. Jej niezwykle utalentowani muzycy po raz kolejny zachwycili publiczność romantycznym repertuarem, wypełnionym dźwiękami niezapomnianej muzyki filmowej. Warto podkreślić, że orkiestra od początku istnienia koncertów charytatywnych aktywnie wspiera działania na rzecz zwierząt, angażując się w kolejne edycje tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Niezwykle emocjonująca była licytacja unikatowych przedmiotów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wśród nich znalazły się wyjątkowe zdjęcia z Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny, przekazane przez Lubelską Izbę Lekarską, książki autorstwa lubelskich pisarzy-adwokatów, a także atrakcyjne vouchery. Największą popularnością cieszył się voucher na „Dzień z Weterynarzem” – dar Gabinetu Weterynaryjnego „Od Serca”, który pozwala na wgląd w codzienną pracę lekarza weterynarii i bliższe poznanie świata zwierząt.

Wzruszającym momentem na koniec wydarzenia była prezentacja zdjęć zwierząt – zarówno tych, które znalazły już kochające domy uczestników koncertu, jak i wciąż czekających na adopcję podopiecznych stowarzyszeń i fundacji. Po koncercie na gości czekała dodatkowa niespodzianka – słodki poczęstunek przygotowany przez Restaurację „Za kulisami”, który umilił końcówkę tego niezwykłego wieczoru.

Koncert charytatywny, zapoczątkowany w 2021 roku przez OIRP w Lublinie, stał się już ważnym punktem w kalendarzu lokalnych wydarzeń. Z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę ludzi dobrej woli. Prawnicy i medycy udowodnili, że mimo licznych codziennych obowiązków, w ich sercach jest miejsce na bezinteresowną pomoc oraz chęć inspirowania innych do działania. To wyjątkowe wydarzenie pokazało, jak wielką siłę ma wspólnota ludzi, którym los zwierząt nie jest obojętny. Niech to piękne przesłanie płynie dalej – zakochaj się w pomaganiu!