Oszczędności i bezpieczeństwo

System zabezpieczający przed rozwojem bakterii Legionella i znaczne oszczędności w zużyciu gazu. To zmiany jakie przyniosła modernizacja kotłowni przeprowadzona przez Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

Do tej pory poniatowska placówka była zasilana w ciepło i ciepłą wodę przez kotłownię zakładową wyposażoną w dwa kotły gazowo-olejowe. Były to kotły żeliwne, mające ponad 20 lat, które ulegały częstym awariom, a przez to nie były już zbyt sprawne. Modernizacja obejmowała wymianę starych kotłów na trzy kotły kondensacyjne.

– Liczymy na znaczne oszczędności w zużyciu gazu. Dodatkowo nowe kotły, w przeciwieństwie do istniejących, pozwalają na modulację mocy grzewczej w zależności od zapotrzebowania – mówi Przemysław Choina, dyrektor Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

Inwestycja, która kosztowała ponad pół miliona złotych, wpłynęła również na zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Nowa kotłownia posiada system dezynfekcji CWU zabezpieczający przed rozwojem bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody w szpitalu.

Modernizacja była sfinansowana z budżetu województwa lubelskiego.

(oprac. jkg)

Fot. materiały prasowe