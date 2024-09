Gdy zawodzą inne metody terapii

W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej odbyła się konferencja na której informowano o diagnostyce hematoonkologicznej i stosowanej w placówce, unikatowej terapii leczenia nowotworów układu krwionośnego. W piątkowym wydarzeniu brał udział prezes Okręgowej Rady Lekarzy.

Terapia CAR-T to rodzaj przełomowego leczenia immunologicznego, podczas którego własne komórki T pacjenta (limfocyty T układu odpornościowego) poddaje się w laboratorium takiej zmianie, aby bardzo sprawnie atakowały komórki nowotworowe. Metoda ta jest stosowana u chorych, u których zawiodły inne metody terapii i którzy nie mieli szansy na jakiekolwiek inne, skuteczne leczenie. W nowotworach krwi (białaczka, chłoniaki, szpiczak plazmocytowy) można uzyskać całkowitą remisję u ok. 90 proc. chorych, a długotrwałą remisję u ok. 50 proc. chorych.

Jak poinformowali organizatorzy konferencji, Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, jest pierwszym nieakademickim ośrodkiem w Polsce i jedynym po naszej stronie Wisły, który wkrótce rozpocznie najnowocześniejszą terapię leczenia chorób nowotworowych układu krwionośnego.

– W Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej stosowano już terapię CAR-T u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym w ramach badania klinicznego. Metodą tą leczono 14 osób, dzięki czemu COZL był szpitalem, który zastosował najwięcej terapii CAR-T w Polsce w tej chorobie – czytamy w oficjalnej relacji z wydarzenia, które zorganizowano 27 września.

Wśród uczestników konferencji był przedstawiciel samorządu lekarzy, Leszek Buk, prezes Okręgowej Rady Lekarzy.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska