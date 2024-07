Kardiologia wojskowa w nowej odsłonie

W czwartek 11 lipca oficjalnie oddano do użytku nowoczesną, doskonale wyposażoną w najwyższej klasy sprzęt medyczny nową siedzibę Kliniki i Oddziału Kardiologii w1.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie.

To efekt zakończonych prace budowlanych oraz wyposażania w sprzęt w ramach pierwszego etapu inwestycji „nadbudowa budynku głównego szpitala”. W nowej lokalizacji znajdują się sale chorych z miejscami dla 50 pacjentów (sale dwuosobowe z łazienką), a w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego utworzono 14 stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, który pozwala w pełni monitorować stan pacjenta.

Jak informował komendant lubelskiego szpitala wojskowego płk dr Aleksander Michalski, otwarcie kliniki kardiologii to zakończenie pierwszego etapu nadbudowy placówki a drugim etapem będzie utworzenie oddziału neurochirurgii.

W ramach inwestycji powstały dwie sale wyposażone w angiografy najwyższej jakości, do wykonywania zabiegów interwencyjnych kardiologicznych, (przezskórnych interwencji wieńcowych, wykonywania badań i zabiegów w naczyniach krwionośnych). – Pozwoli to na zwiększenie możliwości wykonywania zabiegów oraz wprowadzanie skomplikowanych nowatorskich procedur, w związku z tym będą prowadzone szkolenia i na te potrzeby powstała odpowiednio wyposażona sala audytoryjna dla 80 osób – mówił dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek kierujący Oddziałem Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, dodając, że w oddziale wykonywano do tej pory ok. 1 500 zabiegów angioplastyki, najwięcej w województwie lubelskim. – Nasza klinika jest jednym z kilku referencyjnych ośrodków przeprowadzających zabiegi na przewlekłych zamknięciach tętnic wieńcowych a lekarze chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, szkolą lekarzy z Polski i z zagranicy.

W najbliższych dniach rozpocznie się proces przenoszenia pacjentów do nowej siedziby, czyli z piętra III na V.

W uroczystym otwarciu kariologii uczestniczył dr Grzegorz Pietras wice prezes Okręgowej Rady Lekarzy.

