Tomoterapia – nowoczesna radioterapia

Jeden z sześciu tego rodzaju urządzeń w Polsce – akcelerator do tomoterapii Radixact trafił do Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie. W czwartek 23 maja z tej okazji odbyła się konferencja, w czasie której poinformowano o zakończeniu doposażenia najnowszego akceleratora do tomoterapii Radixact i zaprezentowano możliwości nowoczesnego leczenia pacjentów onkologicznych.

Urządzenie zakupiono ze środków Ministerstwa Zdrowia z programu Narodowej Strategii Onkologicznej w ramach konkursu pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania oraz doposażenie akceleratorów na lata 2023 – 2024” za ponad 6,6 mln zł.

– Ten nowoczesny aparat umożliwia lepszą ochronę zdrowych tkanek przy naświetlaniu guza nowotworowego – wyjaśniał kierownik Zakładu Radioterapii Jacek Kulik. W ubiegłym roku z radioterapii w lubelskim ośrodku skorzystało 2 tys. pacjentów. – Aparat tworzy wiązkę w kształcie spirali dopasowaną do kształtu guza, co pozwala na precyzyjne dostarczenie zaplanowanej dawki promieniowania z oszczędzeniem zdrowych tkanek – tłumaczył Kulik.

Tomoterapia wykorzystywana jest m.in. u pacjentów z nowotworami mózgu i rdzenia kręgowego, nowotworami głowy i szyi, ginekologicznymi a także u pacjentów hematologicznych.

Co ważne nowa wersja aparatu do tomoterapii pozwala na napromienianie zmian nowotworowych w okolicach ruchomych (np. płuco, gruczoł krokowy, pierś).

