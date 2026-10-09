Szpital MSWiA w Lublinie inwestuje w onkologię, rehabilitację i cyfryzację

Prawie 90 mln zł wyniosła wartość inwestycji zrealizowanych w Szpitalu MSWiA w Lublinie przy współfinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 70 mln zł stanowiło dofinansowanie z KPO. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazły się inwestycje w leczenie onkologiczne, rehabilitację oraz cyfryzację i ochronę danych.

Jedną z najważniejszych zmian jest rozwój zaplecza oddziału onkologicznego. W szpitalu uruchomiono robota cytostatycznego, który pozwala na precyzyjne przygotowywanie terapii dla pacjentów onkologicznych, a jednocześnie minimalizuje ryzyko skażenia przygotowywanych preparatów. Inwestycje w tym obszarze kosztowały ponad 52 mln zł, z czego około 47 mln zł stanowiła dotacja z KPO.

Kolejnym elementem projektu jest ośrodek rehabilitacji dziennej, wyposażony m.in. w bieżnię kardiologiczną. Nowa infrastruktura ma umożliwić lepsze monitorowanie procesu powrotu pacjentów do zdrowia. Na rozwój tego obszaru przeznaczono prawie 26 mln zł, w tym 20 mln zł z KPO.

Ponad 11 mln zł szpital zainwestował natomiast w cyfryzację i ochronę danych. Dofinansowanie z KPO w tym przypadku przekroczyło 80 proc. Inwestycje w rozwiązania cyfrowe obejmują obszar istotny zarówno z punktu widzenia organizacji pracy placówki, jak i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Łącznie wartość inwestycji zrealizowanych w lubelskim szpitalu MSWiA wyniosła niemal 90 mln zł, a dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy przekroczyło 70 mln zł. Placówka jest jednym z 29 szpitali i sanatoriów podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według zapowiedzi wkrótce ma zostać uruchomiony kolejny program finansowania inwestycji w tych placówkach.

Dla szpitala oznacza to rozwój zarówno zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego, jak i infrastruktury wspierającej dalszą opiekę nad pacjentami. Szczególnie istotne są inwestycje w onkologię i rehabilitację, a także rozwój rozwiązań cyfrowych i zabezpieczenie danych medycznych.

Źródło: TVP3 Lublin, Rynek Zdrowia

Fot. SP ZOZ MSWiA Lublin