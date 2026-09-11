„Rodzę w sercu Lublina” – odnowiony trakt porodowy USK Nr 1

W Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie zakończono remont traktu porodowego. Odnowiona przestrzeń ma zapewniać pacjentkom bezpieczeństwo, komfort i intymność, a jednocześnie umożliwiać prowadzenie porodów wymagających specjalistycznego nadzoru, w tym w ciążach wysokiego ryzyka. Prezentacja wyremontowanego traktu odbyła się 2 września.

Znaczenie inwestycji wykracza poza samą modernizację pomieszczeń. Klinika dysponuje bezpośrednim zapleczem bloku operacyjnego, dzięki czemu może zapewnić kompleksową opiekę pacjentkom o różnym przebiegu ciąży i różnych wskazaniach położniczych. W odnowionym trakcie prowadzone są porody fizjologiczne, porody po przebytym cięciu cesarskim, porody w położeniu miednicowym, a po odpowiedniej kwalifikacji również porody bliźniacze.

Takie zaplecze ma szczególne znaczenie w przypadku ciąż wysokiego ryzyka, kiedy konieczność szybkiej diagnostyki, interwencji położniczej lub wykonania cięcia cesarskiego może pojawić się w przebiegu porodu. Możliwość prowadzenia pacjentki w jednym ośrodku, z dostępem do sal porodowych oraz bloku operacyjnego, jest istotnym elementem organizacji bezpiecznej opieki okołoporodowej.

Nowe sale porodowe zostały przygotowane z uwzględnieniem nie tylko wymagań medycznych, ale również potrzeb kobiet rodzących. Jak podkreślano podczas prezentacji, współczesne położnictwo powinno łączyć bezpieczeństwo i możliwości medyczne z poszanowaniem intymności, godności oraz podmiotowości pacjentki.

Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży USK Nr 1 od lat zajmuje się opieką nad pacjentkami wymagającymi specjalistycznego postępowania położniczego. Odnowienie traktu porodowego ma wzmocnić warunki, w jakich prowadzona jest ta opieka, łącząc doświadczenie zespołu z nowoczesną przestrzenią do prowadzenia porodów.

Modernizacja jest również elementem szerszego rozwoju infrastruktury USK Nr 1. Szpital w ostatnich latach realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą warunków leczenia i diagnostyki. W przypadku opieki położniczej szczególne znaczenie ma jednak połączenie infrastruktury z doświadczeniem zespołu i możliwością szybkiego reagowania w sytuacjach wymagających interwencji.

Odnowiony trakt porodowy jest już dostępny dla pacjentek.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie