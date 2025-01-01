Chirurdzy naczyniowi – sukces w Stambule

Joanna Kobak doktorantka Szkoły Doktorskiej UMLub, rezydentka chirurgii naczyniowej w USK nr 1 w Lublinie znalazła się w zaledwie dwuosobowej reprezentacji Polski na po raz pierwszy zorganizowanych Międzynarodowych Mistrzostwach Rezydentów Chirurgii Naczyniowej „EVST Vascular Championship” w Stambule.

Mistrzostwa odbyły się pod koniec września 2025 r. Polskę reprezentowała dwuosobowa drużyna: lek. Joanna Kobak i lek. Grzegorz Włodarczyk – rezydent chirurgii naczyniowej w Ostrołęce.

Podczas zawodów, które składały się z kilku etapów młodzi chirurdzy z całego świata rywalizowali w konkurencjach praktycznych i teoretycznych, m.in. w symulacjach zabiegów endowaskularnych i quizie wiedzy z najnowszych wytycznych European Society for Vascular Surgery (ESVS).

Polską ekipę wspierał dr n. med. Leszek Kukulski, członek Zarządu Głównego Sekcji Rezydentów EVST i przedstawiciel EVST w Polsce.

Po emocjonujących zmaganiach i dogrywkach nasza drużyna zajęła 5. miejsce – tuż za podium! To wspaniały wynik w gronie najlepszych młodych chirurgów naczyniowych z Europy, Azji i Afryki.

Zawody odbyły się w ramach 39th ESVS Annual Meeting – jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie chirurgii naczyniowej.

