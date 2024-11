Studenci seniorom

Studenci Wydziału Lekarsko- Dentystycznego i kierunku Dietetyka zorganizowali Dni Seniora w Uniwersytecie Medycznym.

W ramach trwających przez 3 dni (19-21 listopada) potkań odbywających się w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii zaplanowano wiele działań edukacyjnych adresowanych do osób starszych, mieszkańców Lublina i regionu.

To szkolenia z zakresu m.in.: samobadania – pokazy praktyczne, prezentacje zdjęć zmian w jamie ustnej oraz omówienie metod stymulacji śliny a także z higieny jamy ustnej, przyzębia oraz technik mycia zębów.

Odbywa się też prezentacja protez wraz z omówieniem stawu skroniowo-żuchwowego, w kontekście jego wpływu na bóle głowy.

Oczywiście wszyscy są informowani o możliwościach leczenia w UCS.

– Organizacja Dni Seniora w UCS to korzyści dla każdej ze stron: dla naszych starszych pacjentów to okazja do podniesienia świadomości zdrowotnej i wiedzy profilaktycznej, a dla studentów, doskonalenie umiejętności pracy i komunikacji z pacjentami w wieku starszym, zaś dla Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, to możliwość budowania pozytywnych relacji z pacjentami i promocji swoich usług – podkreślają organizatorzy.

Wydarzenie odbywa się w dniach 19-20-21 listopada 2024 w godz. 8:00 – 15:00 do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego przy ul. Chodźki 6 w Lublinie.

