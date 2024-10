Prof. Krzysztof Tomasiewicz – Presem PTEiLChZ

Prof. dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz jest nowym prezesem Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ). Na to stanowisko został wybrany w czasie wrześniowego – już XXIII zjazdu PTEiLChZ. Tym samym po raz pierwszy w 68 letniej historii PTEiLChZ siedzibą władz Towarzystwa został Lublin.

Do zadań Zarządu należy tworzenie Rekomendacji, co szczególnie w ostatnich latach w sposób istotny pozwoliło ujednolicić nowoczesną diagnostykę i leczenie chorób zakaźnych. To właśnie PTEiLChZ stworzyło jedne z pierwszych w Europie zaleceń postępowania w COVID-19, od początku pandemii angażując się w walkę z chorobą.

Członkowie Zarządu Towarzystwa są członkami Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi przy Ministrze Zdrowia.

Obecnie przed PTEiLChZ i jego prezesem są liczne wyzwania w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych. Problem migracji, zmian środowiskowych oraz coraz gorsza realizacja szczepień ochronnych sprowadza realne zagrożenie. Ponadto wydłużenie długości życia i paradoksalnie postęp w leczeniu wielu chorób wcześniej trudnych do leczenia lub nieuleczalnych sprawia, że w społeczeństwie zwiększa się liczba osób z mniej lub bardziej zaawansowanym upośledzeniem odporności, dla których choroby infekcyjne mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Zatem edukacja, rozwój naukowy, ale także zwiększenie zainteresowania chorobami infekcyjnymi młodych adeptów sztuki medycznej to główne zadania na nową kadencję.

