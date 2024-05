O zdrowiu i kondycji psychicznej

Pod hasłem: Psychiatria dzisiaj: integracja, innowacja, inspiracja – odpowiedzialność w obliczu współczesnych wyzwań, w czwartek 23 maja rozpoczęła się konferencja Lubelskie Spotkania Naukowe poświęcona szeroko pojętej problematyce zdrowia psychicznego.

To już XXIV edycja spotkań, które z kilkoma przerwami odbywają się w Lublinie od blisko 30 lat. Trzydniowe spotkanie (23-25 maja) psychiatrów, psychologów i terapeutów to wyjątkowa okazja do spotkań i wymiany doświadczeń lekarzy oraz profesjonalistów ochrony zdrowia. W LSN uczestniczy ok. 150 lekarzy z całej Polski, w tym spora grupa stałych uczestników spotkań. – Od lat dokładamy wszelkich starań, by różnorodność sesji tematycznych, wypełnionych wykładami i warsztatami znakomitych polskich naukowców i klinicystów, spełniła najwyższe standardy i zaspokoiła oczekiwania naszych uczestników – podkreślały prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz przewodnicząca Komitetu Naukowego i dr n.med. Justyna Morylowska-Topolska przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Jednym z głównych tematów poruszanych w czasie konferencji są problemy zdrowia psychicznego dorosłych oraz dzieci i młodzieży, uczestnicy rozmawiają też m.in. o zaburzeniach afektywnych, aspektach prawnych w psychiatrii, problematyce współchorobowości w psychiatrii oraz psychogeriatrii.

Wykładom towarzyszą także warsztaty m.in. jeden z nich: Uzależnienia wśród lekarzy – jak można skutecznie pomóc, poprowadziła dr Justyna Morylowska-Topolska pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy w LIL.

