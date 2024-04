Orkiestra zagrała i dzieciom dała

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie w ostatnich dniach otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy dwa urządzenia: aparat do optycznego mapowania Genomu (na zdjęciu), na którym w Dziale Diagnostyki Genetycznej, kierowanym przez dr hab. n. med. Monikę Lejman, prof. UM, będą wykonywane badania dla pacjentów z chorobami nowotworowymi (dzięki tym badaniom będzie lepsza kwalifikacja do leczenia onkologicznego, co wpłynie na optymalizację doboru terapii dla pacjenta) i aparat usg My LabX90 do badań reumatologicznych w Oddziale Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii, kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Violettę Opokę-Winiarską, (aparat klasy Premium zapewniający komfort podczas badań powierzchownych, jak i głębokich struktur tkanek u najmniejszych pacjentów do najbardziej otyłych i najtrudniejszych w diagnostycznie).

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do dzisiaj otrzymał 392 urządzenia o wartości w sumie 27 940 976,50 zł.

