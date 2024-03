Medycy w filharmonii

Chór Akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie bierze udział w wykonaniu mszy muzycznej inaugurującej międzynarodowy festiwal. Koncert zaplanowano na 5 kwietnia w Filharmonii Lubelskiej.

Trwa sprzedaż biletów na koncert inaugurujący VII Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich, który potrwa w Lublinie od 5 kwietnia do 10 maja. W pierwszy, piątkowy wieczór usłyszymy Petite Messe Solennelle, którą skomponował Gioacchino Rossini. Utwór należy do grona najpopularniejszych utworów chóralnych i religijnych XIX wieku. Wykonają go: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu i soliści: Jolanta Szybalska-Matczak (sopran), Julia Mach (mezzosopran) i Sebastian Mach (tenor). Artyści wystąpią pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny.

Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich zorganizowano w Lublinie po raz pierwszy w 2014 roku, jest poświęcony Henrykowi i Józefowi Wieniawskim, wybitnym postaciom nie tylko polskiej, ale i światowej muzyki klasycznej.

Bilety 40-70 zł.

(oprac. jkg)

Fot. Fb/Chór Akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie