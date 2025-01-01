Pół tysiąca operacji z robotem

W ciągu niecałych dwóch lat w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wykonano pięćset operacji z użyciem robota da Vinci.

Program zainaugurowany w lutym 2023 roku stał się kluczowym elementem nowoczesnego leczenia onkologicznego, oferując pacjentom dostęp do procedur o najwyższym standardzie bezpieczeństwa i precyzji.

Pięćsetnym zabiegiem przeprowadzonym w COZL była radykalna prostatektomia.

Robot da Vinci jest wykorzystywany w COZL w trzech kluczowych specjalizacjach. W urologii wykonuje się przede wszystkim radykalne prostatektomie, które stanowią obecnie najczęściej wykonywany typ zabiegów robotycznych w placówce. Chirurdzy usuwają również guzy nerek, a ostatnio lubelski ośrodek rozpoczął program radykalnych cystektomii – operacji polegających na całkowitym usunięciu pęcherza moczowego i odtworzeniu dróg moczowych przy użyciu fragmentu jelita.

aa