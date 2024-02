Okuliści – na kursach doskonalących

W czwartek 15 lutego 2024 r. w Lublinie rozpoczęła się IV edycja kursu specjalistycznego dla okulistów, organizowana przez Europejską Szkołę Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO).

W zajęciach bierze udział 20-tu uczestników z całej Polski. W trakcie dwudniowych, intensywnych kursów, odbędą się moduły szkoleniowo-teoretyczne i o charakterze praktycznym. Zajęcia praktyczne będą ukierunkowane na techniki operacyjne w zakresie usuwania zaćmy i zabiegów witrektomii wykonywanych na najnowocześniejszym sprzęcie.

– To zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które pozwalają na pracę z nową technologią i technikami – mówił na spotkaniu z dziennikarzami prof. Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kurs uczy nowych metod zapobiegania infekcjom i opieki okołooperacyjnej, pokazuje nowy sprzęt do przeprowadzania operacji miniinwazyjnymi technikami operacyjnymi. Szkolenia prowadzą specjaliści z Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z kliniki okulistycznej we Włoszech oraz Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum Symulacji Medycznej U.M. przy ul. Chodźki 4 w Lublinie.

Opr. aa