Okuliści okulistom
Lubelskie Spotkanie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, które odbyło się 25 września 2025 roku w Audytorium Kliniki Okulistyki w Lublinie przy [...]
Lekarze seniorzy na comiesięcznym spotkaniu, w czwartek 26 września, mięli okazję zapoznać się z działalnością Warsztatów Kultury – jednej z [...]
W czwartek 25 września Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie otrzymało 4 nowe ambulanse, które będą w dyspozycji podstacji [...]
W praktyce medycznej uwaga w stosunku do najmłodszych dzieci częściej koncentruje się na ich rozwoju ruchowym i fizjologicznym – zauważa [...]
Prawie 40 milionów na podziemny parking i schron z zapleczem medycznym otrzymał szpital w Łęcznej. To wyjątkowa inwestycja o strategicznym [...]
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie dostał wyróżnienie „Wymagaj jakości”. Celem inicjatywy jest docenianie tych placówek opieki medycznej, które [...]
Starzenie się społeczeństwa to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i polityki zdrowotnej. O tym jak zapewnić seniorom dobrą jakość [...]
Piękne i upalne, niedzielne popołudnie 21 września br spędziło razem 53 lekarzy z rejonu Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego [...]
Zdrowie, edukacja, solidarność – to hasła niedzielnej akcji „Breast Fest”, którą po raz trzeci zorganizowano w Lublinie. W programie wydarzenia, [...]
O historii lubelskiej uczelni medycznej opowiada prezentowana od piątku 19 września na Placu Litewskim w Lublinie wystawa jubileuszowej, którą przygotowano [...]