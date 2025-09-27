Witamy na stronie Miesięcznika MEDICUS! Dziś jest: 28 września, 2025

Warsztaty Kultury u lekarzy seniorów

Lekarze seniorzy na comiesięcznym spotkaniu, w czwartek 26 września, mięli okazję zapoznać się z działalnością Warsztatów Kultury – jednej z [...]

Szpital przy Staszica z potwierdzeniem jakości

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie dostał wyróżnienie „Wymagaj jakości”. Celem inicjatywy jest docenianie tych placówek opieki medycznej, które [...]

Starość jest nieuchronna

Starzenie się społeczeństwa to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i polityki zdrowotnej. O tym jak zapewnić seniorom dobrą jakość [...]

Lekarzy seniorów słoneczne spotkanie

Piękne i upalne, niedzielne popołudnie 21 września br spędziło razem 53 lekarzy z rejonu Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego [...]

„Breast Fest” po raz trzeci

Zdrowie, edukacja, solidarność – to hasła niedzielnej akcji „Breast Fest”, którą po raz trzeci zorganizowano w Lublinie. W programie wydarzenia, [...]

