Przez pachę do zastawki aortalnej

Pierwsza w Zamościu chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej z dostępu przezpachowego (TAX-AVR)

11 sierpnia 2026 roku w Oddziale Kardiochirurgii w Zamościu po raz pierwszy wykonano chirurgiczną wymianę zastawki aortalnej z małoinwazyjnego dostępu przezpachowego – transaxillary aortic valve replacement (TAX-AVR). Zamiast klasycznego przecięcia mostka operację przeprowadzono przez około 6-centymetrowe cięcie ukryte w okolicy prawej pachy.

Operatorem zabiegu był dr n. med. Janusz Gozdek, a asystował dr n. med. Łukasz Tułecki. Znieczulenie prowadził lek. Hubert Dacka, natomiast za śródoperacyjną echokardiografię odpowiadała dr hab. n. med. Dorota Nowosielecka. W skład zespołu operacyjnego weszli również: instrumentariuszki Elżbieta Mucha i Elżbieta Woś, pielęgniarka anestezjologiczna Małgorzata Chaińska oraz perfuzjonistka Elżbieta Kolana.

Dostęp przezpachowy – nie klasyczna przednia minitorakotomia

Szczególnie istotny jest sposób, w jaki uzyskano dostęp do serca. Zastosowana technika nie jest klasyczną prawą przednią minitorakotomią (RAT – right anterior thoracotomy).

W dostępie przezpachowym, określanym jako transaxillary approach, cięcie wykonywane jest bardziej bocznie, w okolicy prawej pachy, wzdłuż przedniej linii pachowej. Następnie poprzez III lub IV przestrzeń międzyżebrową uzyskuje się dostęp do klatki piersiowej i serca.

U pierwszego pacjenta operowanego tą metodą w Zamościu cięcie miało około 6 cm długości.

Takie umiejscowienie dostępu pozwala całkowicie zachować ciągłość mostka i struktur kostnych przedniej ściany klatki piersiowej. Jednocześnie blizna znajduje się w mało widocznym miejscu – w okolicy pachy.

Małe cięcie nie oznacza małej operacji

Określenie „małoinwazyjna” dotyczy przede wszystkim sposobu dotarcia do serca. Sama wymiana zastawki pozostaje pełną operacją kardiochirurgiczną wykonywaną z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego.

U operowanego pacjenta krążenie pozaustrojowe prowadzono poprzez kaniulację naczyń udowych. Następnie przez dostęp przezpachowy wykonano zasadnicze etapy operacji – uzyskano dostęp do aorty, zastosowano ochronę mięśnia sercowego, usunięto chorą zastawkę, a w jej miejsce wszczepiono biologiczną protezę zastawki aortalnej.

Zasadniczy cel operacji pozostaje więc taki sam jak w przypadku klasycznej wymiany zastawki. Zmienia się przede wszystkim droga, którą chirurg dociera do serca.

Co więcej, operacja przez niewielkie cięcie może być pod względem technicznym bardziej wymagająca niż zabieg wykonywany z klasycznego dostępu. Ograniczone pole operacyjne wymaga doświadczenia, dobrej orientacji przestrzennej oraz zastosowania specjalistycznych, wydłużonych narzędzi przeznaczonych do chirurgii małoinwazyjnej.

Równie istotna jest współpraca całego zespołu – chirurga, anestezjologa, perfuzjonisty, echokardiografisty oraz zespołu pielęgniarskiego. Konieczne są odpowiednie prowadzenie znieczulenia i wentylacji, właściwa strategia krążenia pozaustrojowego oraz ciągła kontrola echokardiograficzna.

Dlatego wdrożenie chirurgii przezpachowej nie jest wyłącznie zmianą miejsca wykonania cięcia. To zmiana sposobu pracy całego zespołu operacyjnego.

Nie każdy pacjent może być operowany przez pachę

Kluczowym elementem powodzenia takiego zabiegu jest właściwa kwalifikacja chorego.

Przed operacją konieczna jest szczegółowa analiza warunków anatomicznych. Jednym z podstawowych badań jest angio-TK aorty i naczyń, które pozwala ocenić m.in. położenie aorty względem ściany klatki piersiowej, jej przebieg i zwapnienia oraz warunki anatomiczne naczyń biodrowych i udowych wykorzystywanych do prowadzenia krążenia pozaustrojowego.

Pod uwagę bierze się również budowę klatki piersiowej, wcześniejsze operacje, choroby aorty i naczyń obwodowych oraz zakres planowanej operacji.

Dostęp przezpachowy nie powinien być więc traktowany jako metoda przeznaczona dla każdego chorego.

– Nie dobieramy pacjenta do metody, lecz metodę do pacjenta. Małe cięcie nie może być celem samym w sobie. Najważniejsze pozostają bezpieczeństwo chorego oraz skuteczność i trwałość wykonanej operacji – podkreśla dr n. med. Janusz Gozdek.

Dlaczego warto unikać przecięcia mostka?

Klasyczna sternotomia pozostaje sprawdzonym i bezpiecznym sposobem uzyskania dostępu do serca. Wiąże się jednak z przecięciem mostka, który po operacji wymaga stabilizacji i odpowiedniego czasu na pełne wygojenie.

W operacji przezpachowej mostek pozostaje całkowicie nienaruszony.

U odpowiednio zakwalifikowanych pacjentów ograniczenie urazu operacyjnego może ułatwiać wcześniejsze uruchamianie, rehabilitację oddechową i powrót do codziennej aktywności. Pacjenta nie dotyczą również ograniczenia wynikające bezpośrednio z gojenia przeciętego mostka.

Dodatkową zaletą jest efekt kosmetyczny. Kilkucentymetrowa blizna położona jest bocznie, w okolicy pachy, dzięki czemu po pełnym wygojeniu może być praktycznie niewidoczna przy naturalnym ułożeniu kończyny.

Od Mainz do Zamościa

Wprowadzenie nowej techniki poprzedziło odpowiednie przygotowanie zespołu.

Kilka miesięcy przed pierwszą operacją dr n. med. Janusz Gozdek oraz dr n. med. Łukasz Tułecki uczestniczyli w dwudniowych warsztatach w Mainz w Niemczech. Bezpośrednio na sali operacyjnej mogli obserwować zabiegi wykonywane przez doświadczonych operatorów, analizować poszczególne etapy procedury oraz omawiać kwalifikację chorych i praktyczne aspekty chirurgii przezpachowej.

Możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń pozwoliła poznać nie tylko samą technikę operacji, ale również wiele praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji zabiegu i opieki pooperacyjnej.

Część z nich została następnie wykorzystana podczas pierwszej operacji w Zamościu.

Skuteczne leczenie bólu elementem szybkiej rehabilitacji

Jednym z zastosowanych rozwiązań było pozostawienie w obrębie operowanej ściany klatki piersiowej specjalnego cewnika umożliwiającego ciągłe miejscowe podawanie leku znieczulającego.

Przez pierwsze 3–4 dni po operacji lek podawany jest za pomocą pompy bezpośrednio w okolicę operowanej przestrzeni międzyżebrowej. Pozwala to ograniczyć ból pooperacyjny oraz zapotrzebowanie na ogólnoustrojowe leki przeciwbólowe.

Dobra kontrola bólu ułatwia pacjentowi głębokie oddychanie, kaszel, wykonywanie ćwiczeń oddechowych oraz wczesne uruchamianie – czyli elementy mające istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu rehabilitacji pooperacyjnej.

Osiem dni po operacji pacjent wrócił do domu

Przebieg pooperacyjny był prawidłowy. Pacjent był stopniowo uruchamiany i rehabilitowany, a w ósmej dobie po operacji został wypisany do domu.

Od czasu zabiegu dwukrotnie zgłosił się na kontrolę do poradni kardiochirurgicznej. Rana jest całkowicie wygojona, pacjent czuje się dobrze i stopniowo wraca do normalnej aktywności fizycznej.

Nowy kierunek rozwoju kardiochirurgii w Zamościu

Pierwszy zabieg nie oznacza, że każdy pacjent wymagający chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej powinien być operowany przez pachę. Dostęp przezpachowy ma swoje wymagania techniczne i anatomiczne, wymaga doświadczenia całego zespołu i powinien być stosowany u odpowiednio zakwalifikowanych chorych.

Jego wprowadzenie poszerza jednak zakres małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych dostępnych dla pacjentów leczonych w Zamościu.

Rozwój współczesnej kardiochirurgii polega bowiem nie tylko na stosowaniu coraz nowocześniejszych protez czy technologii. Jednym z jej kierunków jest również zmniejszanie urazu związanego z samym dostępem do serca – pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa i pełnej skuteczności operacji.

W przypadku dostępu przezpachowego pełną chirurgiczną wymianę zastawki aortalnej można u odpowiednio dobranego pacjenta wykonać bez przecinania mostka, przez kilkucentymetrowe cięcie ukryte w okolicy pachy.

To kolejna możliwość, którą kardiochirurg może zaproponować wybranym chorym.

Zasada pozostaje jednak najważniejsza: nie pacjent dla metody, lecz metoda dla pacjenta.