Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Świdniku gotowy na przyjęcie pacjentów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Świdniku zakończył przygotowania do rozpoczęcia działalności i jest gotowy do przyjmowania pacjentów. Nowa infrastruktura ma zwiększyć dostępność świadczeń opieki długoterminowej i stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby pacjentów wymagających stałej, profesjonalnej opieki medycznej i pielęgnacyjnej.

Zakład działa przy SP ZOZ w Świdniku przy m.in. Lotników Polskich 18. Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym placówki Zakład zapewnia m.in. długoterminową opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą, świadczenia lekarskie, diagnostykę, leczenie oraz niezbędne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne.

Opieka długoterminowa jest przeznaczona dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym. W takim modelu istotne jest połączenie opieki medycznej z codziennym wsparciem pielęgnacyjnym i opiekuńczym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Uruchomienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świdniku ma znaczenie również w kontekście dostępności świadczeń dla pacjentów przewlekle chorych i osób wymagających dłuższego pobytu po zakończeniu leczenia szpitalnego. Rozwój tego rodzaju opieki pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby osób, których stan zdrowia nie wymaga już hospitalizacji w oddziale ostrym, ale nadal wymaga profesjonalnego nadzoru i opieki.

W Zakładzie przewidziano również udział lekarzy w procesie leczenia i monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Do ich zadań należy m.in. badanie pacjentów przyjmowanych do Zakładu, zlecanie i interpretowanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, prowadzenie leczenia oraz kierowanie pacjenta do placówki o wyższym poziomie referencyjnym, jeśli wymaga tego jego stan kliniczny.

Uruchomienie nowego Zakładu jest częścią projektu „Poprawa dostępności do świadczeń opieki długoterminowej poprzez rozbudowę i poszerzenie działalności”, realizowanego przez SP ZOZ w Świdniku. Inwestycja ma zwiększyć możliwości udzielania świadczeń pacjentom wymagającym długoterminowej opieki i stworzyć dodatkowe zaplecze dla tego segmentu systemu ochrony zdrowia.

Źródło: SP ZOZ w Świdniku