Nitroksolina we współczesnym leczeniu zakażeń układu moczowego. Od wytycznych do praktyki klinicznej

Publikujemy informację o bezpłatnym webinarze organizowanym przez firmę MIP Pharma Polska.

Temat: „Nitroksolina we współczesnym leczeniu zakażeń układu moczowego. Od wytycznych do praktyki klinicznej.”

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski, Specjalista urologii i transplantologii klinicznej. Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Data: 3 października (sobota), godz. 10:30