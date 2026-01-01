W Zamościu kończą remont, otwierają poradnie

Zamojski szpital „papieski” oficjalnie otworzył zmodernizowaną Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Miejsce, które lekarzom i personelowi medycznemu pozwoli na pracę w nowoczesnych warunkach. AOS tworzą: 15 poradni i 7 gabinetów zabiegowych.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) to świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji. Obejmuje diagnostykę, leczenie oraz konsultacje specjalistyczne, realizowane w poradniach przez lekarzy specjalistów lub uprawniony personel medyczny.

10 lutego, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uroczyście zakończył dużą inwestycję i oficjalnie w bloku „D” otworzył nowoczesną Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Tworzą ją teraz poradnie wyposażone w wysokiej klasy aparaturę medyczną. Całkowity koszt zmian – ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych. Projekt przewidywał roboty budowlane, zakup aparatury, rozwój systemów IT i szkolenia pracowników.

Jak wylicza placówka, poradnie po remoncie to: Audiologiczna, Foniatryczna, Laryngologiczna, Okulistyczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Nefrologiczna, Hematologiczna, Geriatryczna, Neonatologiczna, Gastroenterologiczna, Reumatologiczna, Hepatologiczna a także Poradnia kardiologii dziecięcej i Poradnia okulistyki dziecięcej.

Gabinety, które teraz dadzą większy komfort pracy lekarzy i personelu medycznego to Gabinet zabiegowy okulistyki dziecięcej, Gabinet zabiegowy poradni laryngologicznej, Gabinet badania słuchu, Gabinet zabiegowy USG i Gabinet EKG.

(oprac. jkg)