Powołania dla konsultantów wojewódzkich

Dwóch lekarzy i lekarz dentysta zostali powołani przez wojewodę na konsultantów wojewódzkich.

Od 1 marca, na trzecią kadencję, na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, powołany został prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jak informuje biuro prasowe wojewody lubelskiego, również od 1 marca dr hab. n. med. Michał Łobacz został powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Michał Łobacz jest adiunktem w Klinice i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Oficjalna uroczystość nadania aktów przez Krzysztofa Komorskiego odbyła się 24 lutego.

Tymczasem już od 1 lutego, na drugą kadencję konsultanta w dziedzinie audiologii i foniatrii powołany jest dr n. med. Marek Zadrożniak. To adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w Klinicznym Oddziale Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyła też Hanna Kłopotek, powołana na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

(oprac. jkg)

Fot. FB/LUW