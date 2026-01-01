Anestezjologia po przeprowadzce

Szpital w Tomaszowie Lubelskim przeniósł już pierwsze oddziały do nowego budynku, powstałego z myślą o centralnym bloku operacyjnym. Placówka będzie nosiła imię wieloletniego dyrektora – doktora Janusza Petera.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim od lata 2024 roku prowadzi inwestycję szacowaną na ponad 111 milionów złotych. Budynek szpitalny dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych jest już gotowy. Jak informuje placówka, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpoczął pracę w nowej lokalizacji, na trzecim piętrze CBO.

Nowoczesny oddział został wyposażony w najnowszy sprzęt medyczny oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dzięki zaawansowanej aparaturze do monitorowania funkcji życiowych, nowoczesnym stanowiskom intensywnej terapii specjaliści mogą pracować w lepszych warunkach.

W holu nowego obiektu umieszczono płaskorzeźbę – wizerunek doktora Janusza Petera (1891-1963). Placówka ma nosić imię lekarza, który w okresie międzywojennym został dyrektorem ówczesnego miejskiego szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Peter przepracował tu 34 lata, do emerytury. W tym czasie miejska lecznica z 25 łóżkami zamieniła się w powiatowy szpital z 500 łóżkami na 10 oddziałach. 16 lutego minie 63 rocznica śmierci Janusza Petera.

(not. jkg)

Fot. FB/Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim