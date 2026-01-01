Dali dzieciom uśmiech

Kolejna akcja charytatywna Daj dzieciom uśmiech na święta organizowana przez pracowników SPZOZ w Krasnymstawie, Katolickie Stowarzyszenie Diagnostów Laboratoryjnych oraz studentów II roku kierunku lekarskiego uczelni medycznej Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie objęła dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze „Nasz Dom” im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Tuligłowach i Dzieci z Domu Dziecka przy ul. Mickiewicza w Krasnymstawie. W tym roku do akcji dołączyli uczniowie szkoły językowej.

Dzieci obdarowano zabawkami, książkami, grami planszowymi oraz środkami higieny oraz ręcznikami, artykułami plastycznymi, słodyczami i bonami podarunkowymi.

ep