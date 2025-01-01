Pałac dla okulistyki

Osiem operacji usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki to pierwsze zabiegi okulistyczne wykonane na bloku operacyjnym Europejskiego Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej, które powstało w odrestaurowanym Pałacu Chrzanowskich przy ul. Chmielnej w Lublinie. Zabiegi wykonano 1 grudnia br.

– To ultranowocześnie wyposażony blok operacyjny, obejmujący dwie sale operacyjne i dysponujący najnowszym sprzętem zarówno do wizualizacji, z mikroskopami 3D i śródoperacyjnym OCT oraz najnowszym sprzętem do przeprowadzania operacji wewnątrzgałkowych. W tym momencie Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej dysponuje optymalnymi możliwościami diagnostycznymi i operacyjnymi – podkreśla kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej USK 1 w Lublinie prof. Robert Rejdak, który wykonał pierwsze zabiegi inaugurując w ten sposób działalność nowego bloku operacyjnego w budynku dawnego Pałacu Chrzanowskich.

Centrum Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 dysponuje obecnie dwoma blokami operacyjnymi z pięcioma salami – trzy dotychczas użytkowane przez wszystkie kliniki okulistyczne znajdują się w budynku E. Nowy blok odciąży dotychczasowy system i umożliwi zwiększenie liczby zabiegów oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjentów.

(fot. Anna Guzowska – USK1)