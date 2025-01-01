Lekarze z nominacjami wojewody

Wojewoda lubelski wręczył powołania na stanowiska konsultantów wojewódzkich. Dla większości specjalistów to kolejne kadencje w tej roli.

Jak informuje Urząd Wojewódzki w Lublinie czwartą kadencję na stanowisku konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej będzie sprawował dr hab. n. med. Marek Sawicki. Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie oraz prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Także na czwartą kadencję, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki został prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, kierownik Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

Na trzecią kadencję, jako konsultant w dziedzinie gastroenterologii, wojewoda lubelski powołał prof. dr hab. n. med. Halinę Cichoż-Lach, kierownik Klinicznego Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, a także dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz otrzymała powołanie na funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej – będzie to jej druga kadencja w tej roli. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz jest specjalistką w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Kieruje Pracownią Endoskopową przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

3 grudnia, dr n. med. Sławomir Kiciak otrzymał powołanie do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych. To lekarz kierujący Oddziałem Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

Podczas środowej uroczystości akt powołania otrzymała także Małgorzata Sitarz z SPWS w Chełmie, która trzecią kadencję będzie pełniła rolę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa i opieki długoterminowej.

(oprac. jkg)

Fot. Biuro prasowe UWL