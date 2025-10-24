Chirurgia z czasów druidów

Archeolodzy znaleźli celtyckie narzędzie do trepanacji czaszki. Odkrycie mających dobrze ponad dwa tysiące lat przedmiotów związanych z medycyną i kowalstwem to efekt prac na Łysej Górze na Mazowszu.

Naukowcy Państwowego Muzeum Archeologicznego pracujący we współpracy z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończyli kolejny sezon na stanowisku archeologicznym „Łysa Góra” w gminie Chorzele na Mazowszu. W ubiegłym roku odkryli m.in. unikatowy hełm celtycki z IV w. p.n.e. W tym natknęli się na narzędzie do trepanacji czaszki.

– I to jest nawet rzadsze znalezisko niż hełm celtycki, ponieważ tego typu narzędzia znane są jedynie z kilku stanowisk celtyckich, z terenów południowej i środkowej Europy (Rumunia, Chorwacja i Austria) – powiedział kierujący badaniami dr Bartłomiej Kaczyński z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Początkowo badacze nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. Natomiast – jak opisał dr Kaczyński – kwerenda specjalistycznej literatury pokazała, że jest to rodzaj skalpela – z jednej strony w kształcie ostrza przechodzącego w kolec, na którym była osadzona drewniana rękojeść.

– Świadczy to o tym, że ludność pochodzenia celtyckiego, która tutaj przybyła, dysponowała osobą wyspecjalizowaną w zabiegach medycznych. Grupa, która tu przeszła prawdopodobnie szlakiem handlowym miała też specjalistę do ówczesnej medycyny. Pewnie to był jakiś druid, który trudnił się ziołolecznictwem, ale też posiadał zestaw profesjonalnych narzędzi. Choć prawdopodobnie miało to więcej symboliki magicznej niż było źródłem rzeczywistej pomocy – ocenia archeolog.

Więcej o miejscu gdzie znaleziono dawne chirurgiczne narzędzie i innych wykopaliskach w serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

Fot. FB/Łysa Góra „Rembielin”. Centrum osadnicze z wczesnej epoki żelaza