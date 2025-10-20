200 zabiegów w 9 miesięcy

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przeprowadzono już ponad 200 operacji przy użyciu systemu robotycznego da Vinci Xi. Próg ten udało się przekroczyć we wrześniu, po ponad 9 miesiącach użytkowania aparatury.

W tym tygodniu placówka otrzymała certyfikat potwierdzający wykonanie 200 operacji od firmy Synektik, dystrybutora systemów da Vinci w Polsce, Czechach i Słowacji.

Wykonanie 200 zabiegów w 9 miesięcy to prawdziwe osiągnięcie. Jak podkreślał dyrektor firmy Synektik Marek Szeliski, taki wyniku zajmuje szpitalom co najmniej dwa lata.

– Państwa wcześniejsze doświadczenie, profesjonalizm i współpraca przełożyły się na sprawne wprowadzenie tej nowoczesnej technologii, jaką jest robotyka chirurgiczna – mówił wręczając certyfikat.

Robot da Vinci to drugi, obok aparatury Versius, obecny w USK Nr 4 system robotyczny pozwalający doświadczonym lekarzom na jeszcze większą precyzję zabiegów. Łącznie procedur przy użyciu tych dwóch systemów wykonano w USK Nr 4 w Lublinie ponad 680.

Opr.aa

Zdjęcie Łukasz Głaczkowski/USK Nr 4 w Lublinie.