Okuliści okulistom

Lubelskie Spotkanie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, które odbędzie się 25 września 2025 roku o godzinie 17:00 w Audytorium Kliniki Okulistyki w Lublinie przy ul. Chmielnej 1.

W ramach spotkania zostaną przedstawione aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń widzenia obuocznego u dorosłych, znaczenia testu adaptacji pryzmatycznej w diagnostyce zeza oraz charakterystyka pomocy optycznych dla osób słabowidzących. Istotnym punktem programu będzie częsty w codziennej praktyce wszystkich zawodów związanych z ochroną wzroku – zespół suchego oka.

Wykłady poprowadzą uznani specjaliści. Spotkanie otworzy wybitny strabolog – dr hab. n. med. Piotr Loba, prof. uczelni. Podczas swojej wizyty w lubelskim ośrodku, prof. Loba odbędzie również konsultacje z pacjentami oraz przeprowadzi operacje zeza w najbardziej złożonych przypadkach, tym samy wprowadzając kolejne nowe techniki operacyjne w naszym ośrodku.

Spotkanie będzie także okazją do zdobycia 5 punktów edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń w szerszym gronie specjalistów ochrony wzroku. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne – nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

aa