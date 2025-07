Histeroskop dla ginekologii

Nowoczesny histeroskopowy system do usuwania tkanek wewnątrzmacicznych zakupił Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Histeroskop służy do usuwania szerokiego zakresu nieprawidłowości wewnątrzmacicznych. Obejmuje on zaawansowane zarządzanie płynami, skuteczne wycinanie i przechwytywanie tkanek i patologicznych zmian w obrębie jamy macicy. System jest przeznaczony do wizualnego rozszerzania i usuwania pozostałości tkanek ciążowych oraz usuwania mięśniaków i polipów.

– Ten nowoczesny histeroskop umożliwia leczenie szerokiego spektrum nieprawidłowości za pomocą jednego, wysoce wydajnego rozwiązania. Jego użytkowanie służy przede wszystkim zdrowiu i zwiększeniu komfortu naszych pacjentek. W krótszym czasie wracają one do normalnego funkcjonowania. Podczas zabiegu sprzęt nie narusza struktur macicy. Dodatkowo, dzięki określonej konstrukcji mechanicznej, eliminuje on ryzyko powstawania blizn. Narzędzie jest wprowadzane jednorazowo, tym samym ograniczona zostaje liczba etapów zabiegu – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Konrad Futyma, kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Nowy system minimalizuje efekt przemieszczania się resekowanej tkanki w jamie macicy, co pomaga lekarzowi w utrzymaniu wyraźnie widocznego pola operacyjnego. Dzięki opatentowanej funkcji kontroli odsysania ograniczona jest również utrata płynów. W przypadku pozostałości tkanek ciążowych system minimalizuje uszkodzenia śluzówki macicy, usuwając je przy bezpośredniej wizualizacji i przechwytując tkankę do badania histologicznego.

