Nowoczesna Poradnia Ortopedyczna w WOMP-ie

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie (WOMP) w czwartek 6 lutego została otwarta Poradnia Ortopedyczna wyposażona w nowoczesne zaplecze diagnostyczno-zabiegowe. Ośrodek rozszerzył oferowane świadczenia dzięki nowym sprzętom medycznym. Zakupiono aparat RTG z ramieniem C.

To robot, który będzie wykorzystywany do diagnostyki i nowoczesnych metod leczenia bólu, do których należą termolezja i kriolezja wspierane przez precyzyjne obrazowanie RTG i USG.

– To ważny moment dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Otwierana dzisiaj poradnia ortopedyczna z zapleczem leczenia diagnostyczno-leczniczym pozwoli rozstrzygnąć, czy ból u pacjenta nie jest spowodowany poważnym schorzeniem. Pod kontrolą rentgena i USG lekarze ortopedzi mogą wkroczyć z leczeniem bólem za pomocą termolezji oraz kriolezji – informowała Anna Rutczyńska-Rumińska, dyrektor WOMP.

Koszt zakupu aparatu RTG z ramieniem C wraz z adaptacją pomieszczenia to wydatek dla budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości niemal 552 tys. zł. Resztę kosztów, tj. 113 tys. zł, poniósł WOMP.

