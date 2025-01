To ludzie pomagają ludziom

Z okazji przypadającego 26 stycznia Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji 24 stycznie w lubelskim Centrum Symulacji Medycznej odbyła się konferencja „Lubelska Transplantologia 2025” . Wydarzenie oficjalnie zainaugurowało obchody 75-lecia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

To już druga edycja tego wydarzenia, którego celem było przedstawienie lubelskiego środowiska transplantologicznego oraz aktywizowanie społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu.

W sposób szczególny wydarzenie dedykowane jest lekarzom rezydentom oraz wszystkim osobom pracującym w zawodach medycznych. Głównym założeniem jest popularyzowanie idei dawstwa oraz pokazanie znaczenia transplantologii w procesie leczenia, promowanie działań prozdrowotnych, upowszechnianie świadectw woli, a także edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu oraz przeszczepu rodzinnego.

Transplantologia jest dziedziną medycyny, która nie ma szans rozwinąć się bez akceptacji społeczeństwa. To ludzie pomagają ludziom. Polska transplantologia ma bardzo silną pozycję zarówno w Europie, jak i na świecie. Cieszy, że statystyki rosną. Rok 2024 był bardzo dobrym rokiem dla polskiej transplantologii, ponieważ wykonano prawie 2200 przeszczepów. Jest to wzrost w stosunku do 2023 roku o 22%, informowano w czasie konferencji, w której uczestniczyli m.in. lekarze specjaliści, koordynatorzy transplantacyjni oraz pacjenci po przeszczepach.

