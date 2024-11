Sposób na ciężkie udary – zapobiegać

Polska brała udział w międzynarodowych badaniach nad przyczynami ciężkich udarów mózgu. Okazuje się, że możemy udarom zapobiegać, bo na wszystkie przyczyny mamy wpływ. To: nadciśnienie, palenie tytoniu oraz migotanie przedsionków.

Jak wyliczają naukowcy, udary mózgu są drugą główną, po chorobach nowotworowych, przyczyną zgonów. Co roku powodują na świecie prawie 5,5 mln zgonów. Co drugi pacjent, który przeżył udar, jest niepełnosprawny. W Polsce udary mózgu występują częściej niż podejrzewano. Polscy specjaliści oceniali, że zdarzają się one co roku u 60-70 tys. osób.

Najnowsze badania o nazwie „INTERSTROKE” opublikowane przez pismo „Neurology”, przekonują, że wielu udarom, nawet tym o najcięższym przebiegu, można zapobiec dzięki zmianie stylu życia, odpowiedniej profilaktyce i leczeniu. Analizą objęto 13 460 pacjentów w 32 krajach, w tym również w Polsce. W naszym kraju przeprowadzono je pod kierunkiem prof. Anny Członkowskiej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Dotychczas sądzono, że udary najczęściej związane są z otyłością, nadciśnieniem tętniczym krwi oraz zbyt wysokim poziomem cholesterolu we krwi, doprowadzającym do miażdżycy tętnic, której skutkiem może być zatkanie tętnicy mózgowej lub wieńcowej serca. Pod tym względem nic się nie zmieniło – nadal są to jedne z najczęstszych przyczyn udarów.

Z najnowszych badań wynika natomiast, że powodem tych najcięższych postaci udarów mózgu są: nadciśnienie tętnicze krwi, palenie tytoniu oraz migotanie przedsionków (arytmia serca).

Nadciśnienie tętnicze występuje u co najmniej 10 mln naszych rodaków. W każdym razie w 2021 r. tyle osób przynajmniej raz wykupiło u nas receptę z lekami na nadciśnienie. Podejrzewa się, że co trzecia osoba z nadciśnieniem nie jest tego świadoma, bo nie kontroluje ciśnienia; jeśli nawet nadciśnienie zostało kiedyś wykryte, to pacjent tego nie pamięta, gdyż to zlekceważył.

Poważnym wyzwaniem jest migotanie przedsionków. Z powodu tego zaburzenia rytmu serca cierpi pół miliona Polaków i występuje ono u co piątego seniora po 65. roku życia.

Ale jednym z największych wyzwań zdrowotnych w naszym kraju jest… palenie papierosów. Tytoń pali regularnie 28 proc. dorosłych Polaków – 27 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn, czyli prawie 9 mln osób.

Pełny tekst o wynikach międzynarodowych badań w serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

(oprac. jkg)