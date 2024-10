Drugi da Vinci w regionie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest drugim szpitalem w naszym regionie, który kupił robota chirurgicznego da Vinci. Będzie wykorzystywany do operacji z zakresu ginekologii, urologii i chirurgii.

O tym, że chirurdzy i urolodzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej brali udział w warsztatach robotycznych w zakresie technik preparacji i szycia za pomocą systemu da Vinci placówka informowała już w grudniu 2019 roku.

15 października 2024 roku szpital został oficjalnie doposażony w robota da Vinci. Jest drugim w regionie, po Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, który kupił taki sprzęt. Pracownicy bialskiego szpitala nadal się szkolą z wykorzystania robota, pierwszy zabieg z jego użyciem zaplanowano na listopad.

– Robot da Vinci będzie wykorzystywany w ginekologii onkologicznej – mówił Radiu Lublin dr Andrzej Kisiel, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego bialskiego szpitala. – Tam, gdzie są choroby onkologiczne, głównie rak trzonu macicy – jest to aparat przeznaczony głównie do takich działań w mojej dziedzinie. Mój ruch powiedzmy 3-4-centymetrowy to w ruchu końcówki da Vinci 2-3 milimetry, więc to duża precyzja. Jest mała szansa na uszkodzenie jakichś dużych naczyń, na powikłania itp. Bardzo precyzyjna operacja, która daje dużo lepsze rokowania. Mało tego – oszczędzamy wiele innych narządów z boku, które przy konwencjonalnych operacjach czasami niestety są uszkadzane, jak naczynia krwionośne czy nerwy. A tutaj jesteśmy w stanie to wszystko ominąć.

– Na oddziale urologicznym sprzęt znajdzie zastosowanie między innymi w leczeniu raka prostaty. Operacje wykonywane z wykorzystaniem tego sprzętu będą małoinwazyjne – mówił na antenie ordynator oddziału urologicznego Krzysztof Pękala. – W naszym szpitalu takie operacje wykonywane były do około 2015 roku metodą otwartą, następnie od około dziesięciu lat laparoskopowo. Dzięki robotowi będziemy mogli zrobić to dużo dokładniej, z korzyścią dla pacjenta.

– Dzięki operacjom przeprowadzonym za pomocą robota da Vinci skróci się czas hospitalizacji – mówi ordynator oddziału chirurgicznego bialskiego szpitala, Adam Derlukiewicz. – Z czasem kiedy będziemy zdobywać coraz większe doświadczenie w obsłudze robota, metody tradycyjne – metoda klasyczna, czy nawet metoda laparoskopowa – będą odchodzić do historii.

Teraz bialscy lekarze robią laparoskopowo ponad 200 operacji rocznie.

Koszt zakupu robota to 8 mln złotych. Z czego 5 mln złotych pochodziło z dofinansowania budżetu województwa lubelskiego. Inwestycja obejmuje dostawę i montaż systemu robota chirurgicznego, pakiet szkoleń dla lekarzy operatorów i pielęgniarek, autoryzowany serwis i konserwację oraz dostawę certyfikowanych instrumentów oraz akcesoriów do urządzenia.

(oprac. jkg)

Fot. materiały prasowe UMLublin